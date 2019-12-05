Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной

Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на совещании ОБСЕ в Братиславе оговорился и вместо восточной Украины сказал «северная». Трансляцию выступления 5 декабря вела пресс-служба Еврокомиссии на своем YouTube-канале.

Во время своей речи Боррель затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что результатом предстоящего саммита «нормандской четверки» станет «ориентированный на результат диалог». При этом он отметил, что корень конфликта остается.

«Суть конфликта остается — нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на северной Украине», — сказал глава европейской дипломатии.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это категорически отрицают.