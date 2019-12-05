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Украина назвала возможную дату выборов в Донбассе

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил помощник президента страны Андрей Ермак.

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«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — цитирует его «Новости Донбасса».

Также Ермак выразил надежду на то, что вопросы безопасности перед выборами в Донбассе будет обсуждаться на саммите лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря. Также помощник президента Украины подчеркнул, что выборы должны пройти при участии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Совещание состоялось в рамках подготовки к встрече «нормандской четверки». Подробности этих планов не раскрывались.

29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. В 2015 году лидеры стран–участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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