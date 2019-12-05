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Зеленский в Париже огласит идею по трехсторонней «муниципальной страже» в Донбассе

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить на встрече в «нормандском» формате идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальной стражи» из представителей Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает телеканал Espreso.tv.

Украинский лидер отметил, что это «является одной из имеющихся у его команды идей».

«При этом по замыслу Зеленского представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал», не участвовал в боевых действиях», — говорится в сообщении телеканала.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донецкой и Луганской народных республиках. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.

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