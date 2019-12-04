Глава МИД Украины раскрыл проект решения саммита «нормандской четверки»

Проект решения саммита «нормандской четверки» не несет в себе ничего революционного. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», — цитирует его «Европейская правда».

Лидеры стран в проекте отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Кроме того, говорится об успешном обмене пленными и предлагается активизировать работу по подготовке следующего, в том числе и в варианте «всех на всех».

«Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — подчеркнул дипломат.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда, в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.