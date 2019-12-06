Депутат рады предсказал Украине уничтожение

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причинами уничтожения Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, необходимо поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и защитить украинскую землю от распродажи «ставленникам Сороса». Также парламентарий отметил, что Украину целенаправленно втянули в войну в Донбассе и теперь подводят к последнему рубежу — продаже земли, пишет «РИА Новости».

25 сентября кабинет министров Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, земля должна скупаться юридическими лицами и гражданами Украины.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.