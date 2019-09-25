Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в среду, 25 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Алексея Гончарука.

По словам премьера, земля должна скупаться украинскими гражданами и компаниями. Однако, единственное исключение, содержащееся в законе, заключается в том, что иностранные граждане могут унаследовать землю в собственность. Но, как пояснил Гончарук, в течение года они обязаны ее продать.

Премьер-министр также уточнил, что потенциальный собственник не сможет приобрести более 15% земель в границах одной области. Он пояснил, что подобные меры необходимы для того, чтобы создать конкурентные условия при продаже земель. «Чтобы не создавались какие-то феодалы, которые владели бы всей землей», — заявил Гончарук.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на углубление партнерства, особенно в южной части страны, «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.