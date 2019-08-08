Зеленский пообещал провести реформу и открыть рынок земли

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. Об этом украинский лидер заявил 8 августа в ходе общения с представителями турецкого бизнеса в Стамбуле, где он находится с визитом.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по качеству», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на углубление партнерства, особенно в южной части страны, «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем». По его словам, уже осенью будет принят закон о концессии, который позволит государству безопасно работать с частным сектором, пишет «Интерфакс».

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

Зеленский прибыл в Турцию 7 августа. Во время церемонии у дворца турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с ним произошел конфуз.