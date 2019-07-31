В команде Зеленского рассказали о планах реформирования экономики

Замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал в интервью агентству Bloomberg во вторник, 30 июля, о планах экономических реформ на Украине.

По его словам, команда главы государства Владимира Зеленского намерена провести приватизацию государственных компаний, сократить дефицит бюджета, а также отменить мораторий на продажу земли.

«Когда мы продемонстрируем перемены в подходах к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых — все эти примеры подадут ясный сигнал, что правила изменились», — отметил Гончарук.

Он уточнил, что «в первую очередь должны быть проданы банки». Приватизация также коснется железнодорожного оператора и почты.

Со слов Гончарука, в сентябре Киев собирается заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новое соглашение, так как срок действия имеющегося договора истекает в конце текущего года. Комментируя вопрос отмены моратория на продажу земли, политик обратил внимание, что украинские власти намерены в ходе обсуждений со Всемирным банком решить, смогут ли иностранцы покупать землю и будет ли ограничен объем ее продаж.

«В команде (Зеленского. — Ред.) есть понимание, что если это [отмена моратория] не сделать в этом году, это будет крайне сложно… Мы пытаемся найти наименее болезненный и наиболее эффективный вариант», — сказал Гончарук.

По оценкам экспертов, отмена моратория может привести к росту украинского ВВП на 0,5–3%.

Ранее, отвечая на вопрос о том, кто будет претендовать на должность премьер-министра Украины, Зеленский заявил, что правительство должен возглавить серьезный специалист в экономике. При этом, по его словам, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике».

18 июля замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.