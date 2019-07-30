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В офисе Зеленского рассказали о новом формате празднования Дня независимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские власти решили изменить формат празднования Дня независимости страны. Как именно будет проходить мероприятие, рассказал во вторник, 30 июля, глава офиса президента страны Андрей Богдан.

«Вместо традиционного парада на центральной улице будет марш достоинства. Это мероприятие в европейском стиле должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина», — цитирует Богдана ТАСС.

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Он пояснил, что 24 августа по Крещатику пройдут представители разных родов войск украинской армии, ветераны, а также медики, учителя, дипломаты и спортсмены. В марше примет участие и президент страны Владимир Зеленский, и руководство государства.

По завершении марша Зеленский выступит с обращением к народу, а затем состоится концерт, сообщает «Федеральное агентство новостей».

9 июля Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости. Он заявил, что 300 млн гривен (более 746 млн рублей), которые должны были пойти на подготовку торжественного мероприятия, будут использованы для выплаты премий военнослужащим.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года. Референдум о создании нового государства был проведен в декабре 1991 года. Тогда 90,3% жителей страны поддержали акт провозглашения независимости.

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