Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах улучшения доступа к электронным услугам в стране, сообщается на сайте главы государства во вторник, 30 июля.

«Указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получить доступ к информации о себе в государственных реестрах», — говорится в тексте заявления.

Документ также утверждает начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения на Украине.

В понедельник глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что власти страны намерены запустить всемирный русскоязычный телеканал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.