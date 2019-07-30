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Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг на Украине

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Фото: Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах улучшения доступа к электронным услугам в стране, сообщается на сайте главы государства во вторник, 30 июля.

«Указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получить доступ к информации о себе в государственных реестрах», — говорится в тексте заявления.

Документ также утверждает начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения на Украине.

В понедельник глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что власти страны намерены запустить всемирный русскоязычный телеканал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

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