Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.

«Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан», — сообщил он.

Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Отмечается, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании, при этом украинские фермеры будут иметь преференции.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в стране 14 лет. Международный валютный фонд ожидает от украинских властей проведения земельной реформы и снятия такого ограничения. В раде по этому вопросу консенсуса не было. Парламентарии опасались, что иностранные компании скупят землю у населения по низким ценам.

В феврале предшественник президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

В конце июля в партии «Слуга народа» выступили за открытие рынка земельной собственности и либерализацию социальной сферы. 8 августа Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.