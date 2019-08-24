Прямой эфир

США поддержат новое правительство Украины в продвижении реформ

0
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с новым украинским правительством в продвижении реформ. Об этом говорится в послании американского госсекретаря Майкла Попмео по случаю Дня независимости Украины.

Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержки у Трампа
Перед возможным саммитом «четверки» президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера

«США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии», — приводит 24 августа ТАСС выдержку из сообщения Госдепартамента.

По словам Помпео, прошедшие в стране выборы президента и парламента подтвердили изменения в пользу процветающего и демократического будущего Украины.

«США вместе с Украиной в этот исторический момент и ждут с нетерпением работы с новым правительством и украинским народом для продвижения важных реформ», — добавил госсекретарь США.

Ранее в августе офис президента США Владимира Зеленского анонсировал подготовку переходного правосудия для Донбасса и Крыма.

Месяцем ранее замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал о планах экономических реформ на Украине. По его словам, команда главы государства намерена провести приватизацию государственных компаний, сократить дефицит бюджета, а также отменить мораторий на продажу земли.

18 июля замглавы нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Зеленский призвал украинцев объединиться вне зависимости от языка или веры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019