США поддержат новое правительство Украины в продвижении реформ

Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с новым украинским правительством в продвижении реформ. Об этом говорится в послании американского госсекретаря Майкла Попмео по случаю Дня независимости Украины.

«США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии», — приводит 24 августа ТАСС выдержку из сообщения Госдепартамента.

По словам Помпео, прошедшие в стране выборы президента и парламента подтвердили изменения в пользу процветающего и демократического будущего Украины.

«США вместе с Украиной в этот исторический момент и ждут с нетерпением работы с новым правительством и украинским народом для продвижения важных реформ», — добавил госсекретарь США.

Ранее в августе офис президента США Владимира Зеленского анонсировал подготовку переходного правосудия для Донбасса и Крыма.

Месяцем ранее замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал о планах экономических реформ на Украине. По его словам, команда главы государства намерена провести приватизацию государственных компаний, сократить дефицит бюджета, а также отменить мораторий на продажу земли.

18 июля замглавы нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.