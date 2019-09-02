Зеленский поручил легализовать на Украине игорный бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что такое решение было принято в рамках вывода экономики страны из тени.

«Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года», — заявил украинский лидер.

По его словам, ответственными за сроки принятия соответствующих законов назначаются спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия.

В августе Зеленский пообещал легализовать в стране работу казино. По его словам, азартные игры поспособствуют развитию туризма.

Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года. По данным украинского минфина, азартные игры могли бы приносить казне до 5 млрд гривен (более $196,5 млн). Легализации игорного бизнеса от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ).