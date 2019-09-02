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Премьер Украины назвал приоритетом подготовку к переговорам по транзиту газа

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Одной из приоритетных задач правительства Украины на ближайшие недели будет подготовка к переговорам с Россией по транзиту газа. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Среди важных срочных задач на следующие пару недель, подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», — сказал он в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с министрами, руководством Верховной рады и правоохранительными органами.

По словам украинского премьер-министра, также важен запуск инструментов стимулирования энергоэффективности и преодоление рейдерства, передает телеканал «Прямой».

Ранее в понедельник новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о необходимости выхода представителей страны на переговоры с РФ по транзиту газа. По его словам, на переговоры с российской стороной «надо выходить в полной боевой готовности».

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты соглашений, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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