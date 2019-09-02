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Глава Минэнерго Украины заявил о необходимости переговоров с РФ по транзиту газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выходить на переговоры с Российской Федерацией по транзиту газа.

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«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами», — сказал министр в понедельник, 2 сентября, в ходе пресс-конференции.

По словам Оржеля, на переговоры о транзите газа с российской стороной «надо выходить в полной боевой готовности», передает «РИА Новости».

23 августа глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал руководство украинской компании «Нафтогаз» в лице главы предприятия Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко помехой для начала переговоров с Россией по поставкам газа.

Руководство «Нафтогаза» ставит палки в колеса президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил он.

16 августа Медведчук отметил, что в случае потери транзита Украина будет терять примерно по $3 млрд ежегодно, а также лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты соглашений, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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