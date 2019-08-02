Секретарь СНБО исключил посредников в переговорах по транзиту газа

Посредников в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа через украинскую территорию быть не может. Об этом заявил в пятницу, 2 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Переговоры ведут «Нафтогаз» и «Газпром», напомнил он, а также два правительства. «Места для каких-либо третьих сил, тем более политических сил, просто не предусмотрено и не может быть», — подчеркнул он в эфире радио «Новое время».

Так он ответил на вопрос, может ли быть посредник в переговорах, в частности, речь шла о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

4 июля «Нафтогаз» предупредил, что планирует прекратить транзит газа из России через украинскую территорию после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.