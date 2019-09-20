Зеленский обсудил с представителями МВФ сотрудничество и реформы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и главой миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшие реформы и сотрудничество. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», — сказал в ходе встречи Зеленский. Он заверил представителей МВФ, что дальнейшее сотрудничество с организацией является важным элементом усиления доверия к Украине.

В ходе встречи стороны обсудили реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.

3 сентября Украина вернула МВФ кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году. Тогда Киев получил $4,6 млрд. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.