Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд

Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседника агентства, в настоящее время переговоры продолжаются.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.