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Украина задумала соединить Черное и Балтийское моря

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Фото: yes-ukraine.org
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Украина планирует соединить Черное и Балтийское моря и уже делает шаги в этом направлении, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

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«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — приводит слова политика «РИА Новости» в субботу, 14 сентября. По его словам, у Украины есть несколько амбициозных проектов.

Как пояснил глава кабмина, существует около сорока водных путей, о которых нужно договариваться с Белоруссией и Польшей. Для этого Украине необходимо выстроить конструктивные отношения с Минском и Варшавой, чем уже начал заниматься Киев, добавил он.

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину под его личные гарантии. В качестве приоритетных направлений он назвал энергетику, инфраструктуру и прозрачный оборот земель.

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