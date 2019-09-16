Украина в 2020 году позаимствует $15,4 млрд для погашения госдолга

В 2020 году Украина планирует взять в долг 380 млрд гривен, что составляет более $15,4 млрд. Об этом заявила министр финансов страны Оксана Маркарова на брифинге в воскресенье, 15 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

«По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать», — сообщила Макарова.

Министр отметила, что на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП республики должен составить 46,7%. Одним из путей реализации этой задачи может быть постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В следующем году платежи по государственному долгу составят 438,1 млрд грн ($17,7 млрд), из которых 145,2 млрд грн ($5,9 млрд) уйдет на обслуживание этого долга, пояснила Макарова.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» был подан в Верховную раду.

В проекте закона, опубликованном на сайте украинского кабинета министров говорится, что целью долговой политики страны станет уменьшение отношения объема госдолга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. В документе говорится, что цели поможет достичь постепенное уменьшение дефицита госбюджета до 2,09% ВВП.

В свою очередь на погашение государственного долга страны в том же году должно уйти 292,9 млрд гривен ($11,8 млрд).

В субботу, 14 сентября, Bloomberg сообщило, что Киев планирует договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите на сумму около $5 млрд.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. Но в 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.