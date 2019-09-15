Прямой эфир

Кабмин Украины утвердил проект бюджета с прогнозом роста ВВП на 3,3%

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В министерстве финансов Украины рассказали, что кабинет министров утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незавершенное дело: борьба с коррупцией на Украине столкнула политические силы США
Избирательная кампания Трампа может повлиять на американские интересы на газовом рынке Украины

Уточняется, что проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» уже подан в Верховную раду.

Ранее 15 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать госбюджет на три года вперед.

«В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года», — отметил Гончарук.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2020 год $9,9 млрд на оборону

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019