Кабмин Украины утвердил проект бюджета с прогнозом роста ВВП на 3,3%

В министерстве финансов Украины рассказали, что кабинет министров утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» уже подан в Верховную раду.

Ранее 15 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать госбюджет на три года вперед.

«В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года», — отметил Гончарук.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.