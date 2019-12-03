Зеленский анонсировал новую программу для возврата украинцев на родину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске государственной программы, направленной на возвращение уехавших за рубеж украинцев.

«Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу «Возвращайся и оставайся», — сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Украинский президент отметил, что первым этапом программы станут доступные кредиты для собственного дела.

«Сумма кредита — 1,5 млн гривен ($62,6 тыс.) на пять лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места, 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен ($1,04 млн), который не создает новые рабочие места», — объяснил Зеленский. При этом ставка будет снижаться на 0,5% за каждого нанятого работника.

Кроме этого, по словам Зеленского, программа предусматривает кредиты под 9% годовых для тех, кто желает расширить собственное дело и уже имеет выручку от 25 до 50 млн гривен ($1,04 млн — $2,08 млн).

Днем ранее Зеленский заявил о необходимости бороться за «сбившихся с пути» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).