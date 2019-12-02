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Зеленский поручил кабмину пересмотреть энергетическую стратегию Украины

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть энергетическую стратегию страны до 2035 года. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном сайте украинского лидера.

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Так Зеленский поручил пересмотреть до 1 апреля 2020 года украинскую стратегию «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность» на период до 2035 года, которая была одобрена кабмином страны. Необходимо пересмотреть и меры ее реализации, «с учетом угроз энергетической безопасности», определенных стратегией национальной безопасности Украины, и международных обязательств Украины в энергетической сфере.

Также кабмин должен ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов в течение первых шести месяцев 2020 года.

Также президент Украины поручил правительству урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса газа на следующий год и разработать до начала 2021 года дорожную карту «перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям с определением срока такого перехода».

В тот же день Зеленский поручил кабмину проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита в срок до 1 июля 2020 года.

В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 декабря 2019 года сказано, что при диверсификации необходимо учитывать объем поставок из каждого источника, который не должен превышать 30% от общего объема.

Ранее Зеленский сообщил, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

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