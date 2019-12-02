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Зеленский поручил проработать вопрос о диверсификации поставок топлива

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Фото: РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита в срок до 1 июля 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера 2 декабря.

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В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 декабря 2019 года сказано, что при диверсификации необходимо учитывать объем поставок из каждого источника, который не должен превышать 30% от общего объема.

В этот же день Зеленский сообщил, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Предыдущие переговоры России и Украины прошли 20 ноября по видеосвязи. 8 ноября состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза, которые продолжались почти пять часов.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

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