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В ЛНР заявили о проблемах с разведением сил в Донбассе

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) заявляет о сложной обстановке на участках разведения сил в Донбассе. Об этом рассказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, в пятницу, 6 декабря.

«Нам продолжает поступать информация о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках № 1 «Станица-Луганская» и № 2 «Золотое», — цитирует «РИА Новости» Осадчего.

На вес Золотого: Киев пытается вытеснить радикалов из Петровского
После разведения войск на луганском участке в течение полутора недель отвод должен начаться между Украиной и ДНР

По словам Осадчего, в этих районах до сих пор остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями вооруженных сил Украины.

6 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли ЛНР после пяти дней тишины.

Боевые действия в Донбассе продолжаются несмотря на разведение сил, которое было подтверждено миссией ОБСЕ 26 ноября. При этом на следующий же день после отвода войск в ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники на линии соприкосновения и минировании дорог возле населенных пунктов в Донбассе.

Разведение сил в населенном пункте Золотое в ЛНР прошло с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Это было одним из условий проведения саммита «нормандской четверки» (лидеров России, Украины, Германии и Франции), который должен пройти 9 декабря в Париже.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этапы по разоружению, отводу войск и примирению сторон позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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