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Бойцы ВСУ обстреляли ЛНР после пяти дней тишины

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Украинские силовики прервали режим тишины и обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 6 декабря сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и гранатометов по районам села Красный Лиман, передает ЛуганскИнформЦентр.

Таким образом, режим тишины продлился пять дней — последний раз силовики вели обстрелы территории ЛНР 30 ноября.

Боевые действия в Донбассе продолжаются несмотря на разведение сил, которое было подтверждено миссией ОБСЕ 26 ноября. При этом на следующий же день после отвода войск в ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники на линии соприкосновения и минировании дорог возле населенных пунктов в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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