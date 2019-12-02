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В ЛНР предрекли Зеленскому «переговорный тупик» после слов о Донбассе

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Фото: president.gov.ua
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Настаивая на изменении последовательности выполнения пунктов Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский загоняет себя в «переговорный тупик». Такое мнение выразил представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник 2 декабря.

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Ранее в этот день было опубликовано интервью украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он выразил несогласие с согласованным порядком. Так, он предлагает провести выборы в Донбассе только после передачи Киеву контроля над участками госграницы с Россией.

«Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов Минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита «нормандской четверки», сам вопрос о передаче границы становится актуальным только после «полного политического урегулирования», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса должны пройти на основе нового закона о выборах, который предстоит согласовать с представителями ДНР и ЛНР, но только после «принятия всех изменений к закону об особом статусе».

Также до проведения выборов необходимо решить вопрос амнистии и разработать ряд законопроектов, вытекающих из закона об особом статусе Донбасса, добавил он.

Механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей был согласован контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

27 ноября глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе. По ее словам, стороны обменялись мнениями и обсудили имплементацию «формулы Штайнмайера» в данный закон. Как заявлял в октябре Зеленский, Киев выйдет из Минских соглашений, если документ с включенной «формулой» не удастся принять до конца года.

Вопрос об особом статусе Донбасса будет обсуждаться на саммите стран «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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