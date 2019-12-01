Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.

По его словам, украинская политобщественность видит отторжение Донбасса и понимает, что не удержит регион, что не справится с ним и что 2–3 млн проживающих там людей никогда не захотят вернуться на Украину.

«Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает [украинский президент Владимир] Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом», — сказал Прилепин, отметив, что подобный шаг вызовет недовольство радикалов.

Кроме того, писатель выразил уверенность в том, что Европа устала от проблемы Донбасса и Украины.

«Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это всё завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Прилепина, разведение сил ВСУ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжится, а Киев «принудят к миру».

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Главы государств обсудят возможности урегулирования ситуации в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик длится с 2014 года. Киев начал военную операцию из-за нежелания жителей Донбасса признавать итоги госпереворота в стране.

При этом украинские власти возлагают ответственность за ситуацию на РФ. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к его скорейшему урегулированию.