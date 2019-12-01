Прямой эфир
Сюжет:

Киев анонсировал запуск специального телеканала для жителей Донбасса

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина планирует начать вещание телеканала для неподконтрольных территорий Донбасса в феврале 2020 года. Об этом 30 ноября рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Запад превратил Украину в несостоявшееся государство»
Официальный представитель «Левых» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной — о немецком взгляде на урегулирование кризиса

«Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», — сказал он изданию «Зеркало недели».

Украина сообщила о планах запустить русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам в июле этого года. Отмечалось, что такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев в Донбассе.

16 ноября в Киеве обнародовали шаги для «ментального возвращения» Донбасса. По словам советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивохо, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нужно привлечь обратно на Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведчук назвал силовой возврат Донбасса «самоубийством» для Украины
Украинским депутатам посоветовали быть «секси» перед народом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019