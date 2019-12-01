Киев анонсировал запуск специального телеканала для жителей Донбасса

Украина планирует начать вещание телеканала для неподконтрольных территорий Донбасса в феврале 2020 года. Об этом 30 ноября рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», — сказал он изданию «Зеркало недели».

Украина сообщила о планах запустить русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам в июле этого года. Отмечалось, что такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев в Донбассе.

16 ноября в Киеве обнародовали шаги для «ментального возвращения» Донбасса. По словам советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивохо, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нужно привлечь обратно на Украину.