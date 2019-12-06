В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе

В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, об идее в Москве узнали из сообщений СМИ.

«Будет понедельник (9 декабря. — Ред.), будет встреча четверки, будет обсуждение, предметное, детальное», — сказал Песков в пятницу, 6 декабря.

Об инициативе Зеленский рассказал 5 декабря. Украинский лидер выступает за создание «муниципальной стражи», в которую должны войти представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

По замыслу Зеленского, «стражи» будут дежурить на неподконтрольной Киеву части юго-востока Украины.

Данную идею он намерен предложить на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), который состоится 9 декабря в Париже.

В случае провала переговоров в команде Зеленского допустили строительство стены на границе в ДНР и ЛНР. При этом идею об изоляции раскритиковали во фракции пропрезидентской партии «Слуга народа». Кроме того, украинские власти утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, детали которых неизвестны.

«Нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Однако договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донбассе. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.