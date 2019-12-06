В «Слуге народа» раскритиковали идею помощника Зеленского о стене с Донбассом

Возведение стены на границе Украины и республик Донбасса, которое допустили ранее в Киеве, является наихудшим сценарием. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Наш».

Арахамия заверил, что власти намерены разрешить конфликт на юго-востоке страны иными способами, а слова о стене являются лишь «метафорическим высказыванием».

«Это наихудший сценарий, который рассматривается, но надо понимать, что сейчас сотни сценариев, которые рассматриваются. Мое видение, что мы определим какой-то более эффективный путь к миру», — цитирует Арахамию «РИА Новости».

В интервью украинскому изданию «Лiга» в ноябре глава фракции называл строительство стены подтверждением утраты Донбасса, что украинцы «никогда не простят» своему президенту Владимиру Зеленскому.

Возможность отгородиться от Донбасса стеной допустил помощник Зеленского Андрей Ермак накануне. По его словам, такой план Б разработан на случай провала саммита «нормандской четверки». Альтернативный вариант подразумевает жизнь в условиях замороженного конфликта, где Киев может позаимствовать опыт Израиля, считает Ермак.

В российском МИДе слова помощника Зеленского назвали контрпродуктивными, а самого Ермака обвинили в попытке спекулировать в преддверии саммита. В Совете Федерации отметили, что изоляция стеной заморозит конфликт «на многие годы». Россия, в свою очередь, выступает за целостность Украины, подчеркнул сенатор Владимир Джабаров.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Ожидается, что на полях саммита у Зеленского и президента России Владимира Путина будет возможность пообщаться тет-а-тет. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в этом общении заинтересованы обе стороны.

По данным украинских СМИ, на саммите Зеленский предложит идею создания в Донбассе «муниципальной стражи», в которую войдут представители Украины, ЛНР, ДНР и ОБСЕ. 3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, детали которых неизвестны.