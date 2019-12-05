МИД РФ назвал контрпродуктивными угрозы Киева «отгородиться стеной» от Донбасса

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко назвал контрпродуктивными заявления Киева о возможности «отгородиться стеной» от части Донбасса в случае отсутствия договоренностей на предстоящем саммите «нормандской четверки» о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, передает «Интерфакс» в четверг, 5 декабря.

Так он прокомментировал заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о наличии у Киева некоего «плана Б», в рамках которого Киев намерен «отгородиться стеной» от неподконтрольной части Донбасса.

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров [«нормандской четверки»] в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — сказал Руденко.

При этом дипломат подчеркнул, что в рамках саммита «нормандской четверки» для России важно подтвердить приверженность сторон в конфликте Киева, Донецка и Луганска Минским договоренностям. По его словам, эти соглашения должны оставаться «основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины».

Ранее в этот же день Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Париж с четкой позицией и планирует добиться завершения войны и наступления мира дипломатическим путем. По словам Ермака, в числе первых вопросов, которые необходимо обсудить, — прекращение огня и обмен пленными.

Помощник президента отметил, что если этого не произойдет, то Киев вынужден будет прибегнуть к альтернативному варианту — жизни в условиях замороженного конфликта. Тем более, как заметил Ермак, в этом вопросе Киеву может помочь опыт Израиля.

Также 5 декабря Ермак заявил, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут пройти уже в следующем году. Помимо этого, он допустил предоставление дополнительных полномочий Донбассу.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробностей каждого из них власти не раскрыли, однако Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным путем.

27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.