Лидеры трех партий Украины призвали к майдану перед саммитом «четверки»

Лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии». Об этом в среду, 4 декабря, сообщил депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в своем Facebook.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в обращении, подписанном лидерами партий.

Политики заявили о необходимости напомнить украинским властям о «красных линиях» — требованиях народа, которые нельзя игнорировать.

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

Кроме того, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали власть не прекращать судебные процессы против России.

Ранее, 2 декабря, парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Партия обратилась к главе государства с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.