Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что предлагаемые Украиной тарифы на транзит газа «очень высокие». Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что на данным момент в Вене проходят консультации с украинской компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором в стране. Среди обсуждаемых вопросов значится и матрица тарифов.

«Это очень-очень высокие тарифы, значительно, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу», — заявил Миллер.

Ранее, 29 ноября, глава Министерства энергетики России Александр Новак на саммите стран — экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева. В тот же день появились сведения от Еврокомиссии о том, что новые переговоры пройдут в начале декабря. Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подала очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.