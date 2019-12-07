В Киеве предупредили о массовых акциях в день саммита «четверки»

В Киеве перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций, а количество заявок на участие в них составило несколько десятков тысяч. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба областного отделения нацполиции Украины.

«В Главное управление Национальной полиции города Киева Киевской городской государственной администрации поступили четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул замминистра внутренних дел Сергей Яровой, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве со спецслужбами привлекут в общей сложности 3 тыс. правоохранителей для обеспечения правопорядка.

Ранее 4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Партия обратилась к главе государства с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.