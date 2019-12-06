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Порошенко дал совет Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед предстоящим саммитом «нормандской четверки» в Париже. Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет 9 декабря.

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«Самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. <...> Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Порошенко в блоге для издания «Украинская правда» в пятницу, 6 декабря.

Кроме того, Порошенко посоветовал не поднимать «газовый вопрос» на заседании саммита, чтобы у России не было возможности оформить невыгодный пакет договоренностей для Украины. Он подчеркнул, что страна уже «пятый год не покупает газ у России и в нем нет ни малейшей экономической необходимости».

1 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что у президентов России и Украины обязательно будет возможность лично пообщаться на полях саммита.

Позже в этот же день стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже. По словам экс-политика, в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции Зеленский должен защищать Украину. При этом ему следует проявить мужество, волю и смелость, заявляя об интересах Киева.

В ноябре помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с ТАСС рассказал, что общение Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы «нормандской четверки». Тем не менее лидеры «даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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