Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко призвал забрать из рук Путина «кнут для Украины»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газового спора с Россией в повестку саммита «нормандской четверки». Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Запад превратил Украину в несостоявшееся государство»
Официальный представитель «Левых» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной — о немецком взгляде на урегулирование кризиса

«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал он, отметив, что газ не должен быть политическим инструментом.

Также Порошенко подчеркнул, что эта тема, включенная в политическую повестку, несколько раз оборачивалась «сокрушительным поражением» Украины.

В этот же день состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, по итогам которого секретарь органа Алексей Данилов заявил, что Киев хотел бы видеть Путина в качестве голубя мира на саммите «нормандской четверки». Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит, вооруженный определенной информацией, которая будет «абсолютно полезна» для республики.

Ранее, 4 декабря, лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

2 декабря Зеленский сообщил, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки».

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко объяснил призыв выйти на майдан перед саммитом «четверки»
Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в «нормандском формате»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019