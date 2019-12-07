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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

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Фото: TASS/Zuma Wire/Vyacheslav Madiyevskyy
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

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Зеленский подчеркнул, что он очень не любит нерезультативность, и это единственное, чего он боится.

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский добавил, что видит настрой на диалог со стороны Москвы, что подтверждается ранее осуществленным взаимным обменом удерживаемыми лицами, а также возвращением на Украину военных кораблей, задержанных РФ после украинской провокации в Керченском проливе.

1 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны. Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря.

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента Путина бегом на месте. Украинский лидер отметил, что война должна закончиться там как можно скорее.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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