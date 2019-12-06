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В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандского саммита» в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин едет в Париж на встречу «нормандской четверки» с серьезным настроем и намерением провести двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 6 декабря.

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«Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его мнению, необходимо обеспечить общее понимание безальтернативности Минских договоренностей и не допустить попыток какого-либо размывания их.

Журналисты также поинтересовались, могут ли забастовки во Франции повлиять на работу конференции. «Мы убеждены, что французские власти обеспечат условия для проведения встречи», — ответил пресс-секретарь.

27 ноября Песков заявил, что в Москве выражают «осторожный оптимизм» касательно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим саммитом «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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