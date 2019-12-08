Порошенко на «майдане» огласил требования перед саммитом «четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко огласил требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки». Об этом он заявил на площади (майдане) Независимости в Киеве 8 декабря, где собрались тысячи демонстрантов.

«Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: «Мы за Украину — свободную, демократическую, соборную, европейскую страну. Этот голос должен быть услышан украинским президентом», — цитирует его ТАСС.

Также Порошенко со сцены, расположенной на площади Независимости, обозначил «красные линии», которые, по его мнению, участники саммита не должны переступать. Он отметил, что недопустимо отходить от европейского и евроатлантического курса страны, невозможно проведение прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. Кроме того, нельзя допускать уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождать пленных «на оккупированных территориях и в России».

Ранее сообщалось, что в центре Киева на площади Независимости собрались несколько тысяч человек, чтобы призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии». Участники акции скандировали «Нет капитуляции», держа в руках национальные и националистические флаги.

Накануне пресс-служба киевского отделения нацполиции Украины сообщила, что в украинской столице перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Партия обратилась к главе государства с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.