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Минфин Украины посчитал саммит «четверки» важнее сотрудничества с МВФ

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Фото: facebook.com
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Саммит «нормандской четверки» — более важное и сложное событие, чем переговоры с Международным валютным фондом. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявила министр финансов Украины Оксана Макарова.

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«Знаю, как велика ответственность от имени Украины вести переговоры (с МВФ. — Ред.), хотя все мои переговоры и касались мультимиллиардных соглашений и были важными, они даже близко не так важны, как те, которые придется вести президенту (Владимиру. — Ред.) Зеленскому», — написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Макарова выразила поддержку украинскому лидеру перед саммитом.

Ранее в этот день сообщалось, что Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества по итогам телефонных переговоров Зеленского и директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

Договоренность предусматривает кредитование на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.) и рассчитана на три года, говорится в сообщении МВФ. При этом отмечается, что соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством и исполнительным советом.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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