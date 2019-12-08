Киев и МВФ договорились о сотрудничестве на сумму около $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности по новой программе сотрудничества по итогам телефонных переговоров президента страны Владимира Зеленского и директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Договоренность предусматривает кредитование на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд — ред.) и рассчитана на три года, говорится в сообщении МВФ. При этом отмечается, что соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом.

Зеленский заявил, что разговор прошел конструктивно и позитивно отметил понимание с МВФ, а также высокую оценку со стороны фонда. По его словам, новая программа позволит ускорить экономический рост, бороться с коррупцией и повысить благосостояние граждан.

В свою очередь Кристалина Георгиева заверила украинского президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для повышения экономического уровня и стабильности страны.

25 ноября сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.

20 ноября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Вместе с тем она отметила, что действующая программа МВФ позволит Украине «провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи».

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн.

В 2015-м программу заменили другой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд. В обмен на финансовую помощь Киеву, в частности, пришлось повысить цены на газ для населения.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Первые 1,4 млрд были выделены сразу, а остальные МВФ будет направлять по итогам полугодовых обзоров исполнения программы.