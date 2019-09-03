Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.

Финальные платежи составили в целом $156 млн.

В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. В 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.