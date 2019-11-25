МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщается на официальном сайте Фонда.

«Миссия добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой поддерживаемой МВФ кредитной программы <…> В ближайшие недели обсуждения продолжатся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их число входят денежно-кредитная, налогово-бюджетная и финансовая политика, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и ускорение экономического роста.

20 ноября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Вместе с тем она отметила, что действующая программа МВФ позволит Украине «провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи».

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн.

В 2015-м программу заменили другой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд. В обмен на финансовую помощь Киеву, в частности, пришлось повысить цены на газ для населения.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Первые 1,4 млрд были выделены сразу, а остальные МВФ будет направлять по итогам полугодовых обзоров исполнения программы.