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Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

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Фото: news-front.info
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Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате». Об этом 8 декабря сообщает УНИАН.

Инцидент произошел во время выступления Порошенко на сцене — после того как прозвучал национальный гимн Украины, бывший глава государства подошел к микрофону и крикнул: «Слава Украине!» В ответ на это из толпы в сторону политика полетели яйца.

На видеозаписи, которая появилась в Сети, видно, что одно из яиц угодило в супругу Порошенко, а второе сумел поймать депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

Во время акции на майдане Порошенко огласил требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки». Он заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны и о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. По убеждению Порошенко, допускать уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождать пленных «на оккупированных территориях и в России» нельзя.

Помимо Порошенко на акции выступили депутат от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий, представитель партии «Голос» Инна Совсун и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, а также другие общественные деятели и музыканты.

Участники митинга развернули партийные знамена, флаги и плакаты с лозунгами «Красные линии для Зе!», «Я не хочу в Союз», «Верни не унитазы — верни Крым» и другими слоганами.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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