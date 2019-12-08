Украинцы завершили акцию на майдане

На площади Независимости (майдан) в Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского», участники которой собрались, чтобы призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии», за которые не станет выходить Украина. Об этом 8 декабря сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам корреспондента издания, митинг прошел без столкновений, участники развернули партийные знамена, флаги и плакаты с лозунгами «Красные линии для Зе!», «Я не хочу в Союз», «Верни не унитазы — верни Крым» и другими.

На сцене выступили депутаты от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий и экс-президент Украины Петр Порошенко, представитель партии «Голос» Инна Совсун и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, а также другие общественные деятели и музыканты.

Во время акции на майдане Порошенко огласил требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки». Он заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны и о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. По убеждению Порошенко, допускать уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождать пленных «на оккупированных территориях и в России» нельзя.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.