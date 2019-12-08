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В Киеве предупредили о «послевкусии разочарования» после «нормандского саммита»

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Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта на юго-востоке страны сразу после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

Саммит может принести «послевкусие разочарования», написала она на своей странице в Facebook. «10 декабря война в Донбассе не закончится», — отметила она.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Киев находится в сложной ситуации, но президент страны едет в Париж с очень сильной позицией. Также Мендель назвала Германию и Францию союзниками Украины.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы видеть президента России Владимира Путина в качестве голубя мира на саммите «нормандской четверки» в Париже. Также 7 декабря СНБО Украины в ходе состоявшегося в Киеве закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

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