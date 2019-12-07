В ходе закрытого заседания в субботу, 7 декабря, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилов.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», — цитирует его издание «Газета». Заседание СНБО было созвано президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита «нормандской четверки», который 9 декабря состоится в Париже.

3 декабря участники координационного совещания в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности этих планов не раскрывались.

При этом 5 декабря помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что, если переговоры «нормандской четверки» окажутся провальными, украинская власть не исключает плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это заявление вызвало критику, в том числе и со стороны пропрезидентской партии «Слуга народа». Там подчеркнули, что это — наихудший сценарий.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». По его словам, в переговорах заинтересованы обе стороны.