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В СНБО заявили о желании видеть Путина голубем мира на саммите в Париже

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Фото: youtube.com
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы видеть президента России Владимира Путина в качестве голубя мира на саммите «нормандской четверки» в Париже. Об этом 7 декабря сообщил украинский «5 канал».

«Варианты, что Путин — голубь мира — это что-то фантастическое, но нам бы очень хотелось, чтобы так произошло», — сказал он после заседания СНБО.

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Данилов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит, вооруженный определенной информацией, которая будет «абсолютно полезна» для страны. Он отметил, что у главы государства есть повод для оптимизма в связи с запланированным саммитом.

Ранее, 7 декабря СНБО Украины в ходе закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после государственного переворота в республике. Тогда же были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, отказавшиеся признавать новую власть. Киев неоднократно обвинял Москву в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донбассе. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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