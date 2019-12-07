Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt в субботу, 7 декабря.

По мнению Ермака, нынешнее руководство Украины доказало «не только на словах, но и на деле», что соблюдает все положения договоренностей, в частности отвод войск в согласованных пунктах по линии фронта. Он отметил, что Украина ожидает такой же реакции от других участников соглашения.

«При этом ясно, что Минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — приводит его слова ТАСС.

Ермак отметил, что Киев надеется на поддержку Франции и Германии во время переговоров в «нормандском формате». «То, что саммит после многих переносов вообще состоится уже в этом году, является первым успехом Украины и политики президента Зеленского», — добавил помощник украинского президента.

Ранее, 2 декабря, Зеленский не согласился с последовательностью выполнения пунктов Минских соглашений. В частности, он выступил за выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) уже после передачи Киеву участков госграницы.

Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. В 2015 году лидеры стран — участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.