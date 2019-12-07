Прямой эфир
Сюжет:

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt в субботу, 7 декабря.

По мнению Ермака, нынешнее руководство Украины доказало «не только на словах, но и на деле», что соблюдает все положения договоренностей, в частности отвод войск в согласованных пунктах по линии фронта. Он отметил, что Украина ожидает такой же реакции от других участников соглашения.

Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече
Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

«При этом ясно, что Минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — приводит его слова ТАСС.

Ермак отметил, что Киев надеется на поддержку Франции и Германии во время переговоров в «нормандском формате». «То, что саммит после многих переносов вообще состоится уже в этом году, является первым успехом Украины и политики президента Зеленского», — добавил помощник украинского президента.

Ранее, 2 декабря, Зеленский не согласился с последовательностью выполнения пунктов Минских соглашений. В частности, он выступил за выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) уже после передачи Киеву участков госграницы.

Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. В 2015 году лидеры стран — участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ОБСЕ отметил безальтернативность «Минска» для мира на Украине
В Госдепе назвали условие улучшения отношений России и США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019